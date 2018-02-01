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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!

    Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!

    Fenerbahçeli oyuncu en az 3 hafta daha oynayamayacak.

    Fenerbahçe'nin devre arası hazırlık kampında dizinden sakatlık geçiren Slovak oyuncu Martin , en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

    Tecrübeli stoperin dizinde oluşan kıkırdak bozulmasından dolayı tedavisi devam ediyor. Skertel'in ameliyat olması beklenmezken, tedavisinin 3 hafta daha uzayabileceği, bu sırada yapılan kontrollerde sakatlığında iyileşme olursa takıma katılacağı öğrenildi.

    Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
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