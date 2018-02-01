Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Fenerbahçeli oyuncu Skrtel en az 3 hafta daha oynayamayacak.
Tecrübeli stoperin dizinde oluşan kıkırdak bozulmasından dolayı tedavisi devam ediyor. Skertel'in ameliyat olması beklenmezken, tedavisinin 3 hafta daha uzayabileceği, bu sırada yapılan kontrollerde sakatlığında iyileşme olursa takıma katılacağı öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:44
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Ndiaye'den şok açıklama
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeke etmediğiniz hakaret kalmadı mumla arayacaksınız. Alın size ayağına sıkan başkan tepe tepe kullanın.
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Babel’in yerine 3 aday
Toplam 3
Yorum
Fatih Aslında Vagner love secmıcektım yılın transferı Arda Turandır.
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Rize atakta
Toplam 2
Yorum
gofik44 geleceğin yıldız futbolcusu dediler bi türlü düzen tutturamadı gol makinası dedik traş makinası çıktı
Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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