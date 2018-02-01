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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    PFDK'ya sevk edildi

    Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Giresunspor maçından sonra yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "Disiplin Sevkleri - 01.02.2018

    Hukuk Müşavirliği'nce 01.02.2018 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
    1- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    2- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:33
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