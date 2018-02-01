Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor maçından sonra yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Disiplin Sevkleri - 01.02.2018
Hukuk Müşavirliği'nce 01.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:33
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