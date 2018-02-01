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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Tek Eljif Elmas!

    Tek transfer Eljif Elmas!

    Ara transferde oyuncu alamayan Fenerbahçe, ile yollarını ayırdı. Yerine genç Eljif Elmas kadroya dahil edildi

    Kanarya ara dönemini sessiz noktaladı. UEFA'nın Finansal Fair Play denetimi nedeniyle rahat hareket edemeyen sarı-lacivertlil kulüp, yabancı kontenjanı da dolu olduğu için oyuncu alamadı. 'de ocak ayında transfer yapmayan tek takım olan Fenerbahçe buna karşılık Robin van Persie ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen Hollandalı yıldız, eski kulübü Feyenoord'a giderken, yerine sezon başında transfer edilen Eljif Elmas kadroya dahil edildi.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:01
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