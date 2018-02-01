Ozan'a af yolu açıldı
Aykut Kocaman’ın, 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızın affına soğuk olmadığı öğrenildi.
Ozan Tufan dün gece yarısı sona eren ara transfer döneminin belki de en şanssız ismiydi... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu, dün İngiliz ekibi Crystal Palace'ın kapısından döndü. Peki neler yaşandı? İki kulüp anlaştı ancak aynı saatlerde West Ham ile oynanan maçta Crystal Palace'ın Malili hücum oyuncusu Bakary Sako 41. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, yaptığı açıklamada "Eğer Sako'nun sakatlığı uzun süreli olursa, onun yerine oyuncu almalıyız" açıklaması yaptı. Dün sabah Sako'dan kötü haber geldi. Ozan kötü haberi havalimanı yolunda aldı.
Fenerbahçe önceki gece Crystal Palace kulübüyle Ozan Tufan'ın 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştı. Milli futbolcu 10:40 uçağına bilet aldı, saat 08.00'de vizesi geldi... Havalimanı yolunda Crystal Palace'ın transferden vazgeçtiği haberi gelince Ozan Tufan gözyaşlarına hakim olamadı.
OZAN TUFAN YIKILDI KALDI
Bu gelişmenin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan Ozan Tufan'ın yüzünü güldüren haber kulüpten geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Antalya kampına götürmediği oyuncusu ile yeni bir görüşme yapacak ve son kararını verecek. Kocaman, 5 ay futboldan uzak kalmaması adına 22 yaşındaki yıldızın affına sıcak bakıyor.
Sabah
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:18
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Ozan'a af yolu açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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