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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Hasan Ali’nin ayağı delindi

    Hasan Ali’nin ayağı delindi
    F.Bahçe'nin ilk yarıda gerçekleştirdiği atakta Giresun kalecisi 'in kramponları 'ın ayağına girdi. Hakem penaltıyı atladı. Maç sonunda sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli sol bekin Ahmet Şahin ile girdiği pozisyonu ve ayağının son halini paylaştı. Ayağına krampon çivilerinin girdiği gözlenen Hasan Ali Kaldırım'ın son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:20
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