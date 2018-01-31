Fenerbahçe: 2 - Giresunspor: 1 (90+4' Fernandao)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 90+4'te penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Fernandao Fenerbahçe'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.
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