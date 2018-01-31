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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan gündem yaratan sözler

    Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Giresun maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor 2-1 yendikleri maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

    İşte o ifadeler:
    Çok net görüyorum. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz her iki kulvarda da çok zor gözüküyor. Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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