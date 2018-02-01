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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Kocaman’dan dört değişiklik

    Kocaman’dan dört değişiklik
    Kanarya'da 'a karşı oynayan 11'den 4 isim değişti. Kalede 'in yerine Carlos Kameni forma giydi. , ve Nabil Dirar da yedekler arasında yer aldı. Yerlerine genç futbolcular Samed Karakoç, Oğuz Kaan Güçtekin ve Elif Elmas forma giydiler.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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