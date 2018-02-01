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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Elif’ten ilk asist geldi

    Elif’ten ilk asist geldi
    'nin geleceği olarak görülen Elif Elmas ilk defa 11'de başladı. Hafta sonu oynanan karşılaşmasında sonradan oyuna giren 18 yaşındaki futbolcu Giresunspor mücadelesinde ilk 45 dakikada görev aldı. Meşin yuvarlakla her buluştuğunda dikine oynayan Elif, 'ın attığı golün de asistini yaptı. 'ın kullandığı kornerde ön direğe depar atan 18 yaşındaki oyuncu, topu kafayla arkaya aşırttı. Topal da rahat bir gol kaydetti. Oynadığı bölümdeki performansı yine beğeni topladı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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