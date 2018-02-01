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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    getirilmedi

    Mehmet Ekici getirilmedi
    'nin ile oynadığı maçın kadrosunda yer alan , 'a götürülmemişti. Tecrübeli futbolcunun uzun süreli sakatlığı sonrası fiziksel eksikliklerini gidermesi için 'da bırakıldığı kaydedildi. Mehmet Ekici, Samandıra'da özel program dahilinde çalıştı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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