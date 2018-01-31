‘Mahalle maçları daha keyifli olur’

F.Bahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu, FB TV'de Trabzonspor mücadelesi hakkında açıklamalar yaptı. Derbiyi yorumlayan Bartu, ağır eleştirilerde bulunup şunları söyledi: "Trabzonspor ve F.Bahçe şampiyonluğa oynuyor ama bu futbolla yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var, ne şut. Kaçan adama pas veremiyorlar ama kimsenin kaçtığı falan da yok zaten. Mahalle maçları daha keyifli olabilir."



Kocaman'dan sitem

Can Bartu'nun sözlerine oldukça içerlediği söyleyenen Aykut hocanın yakın çevresine dert yandığı bildirildi. Usta çalıştırıcının "Taraftarların ıslıkları yetmiyor, bir de kendi televizyonumuzdan mı tepki göreceğiz?" diyerek sitemde bulundu kaydedildi. Bartu'nun sözleriyle ilgili yönetimden de bir açıklama gelmedi.