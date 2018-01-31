CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘Mahalle maçları daha keyifli olur’

    ‘Mahalle maçları daha keyifli olur’

    F.Bahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu, FB TV'de mücadelesi hakkında açıklamalar yaptı. Derbiyi yorumlayan Bartu, ağır eleştirilerde bulunup şunları söyledi: "Trabzonspor ve F.Bahçe şampiyonluğa oynuyor ama bu futbolla yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var, ne şut. Kaçan adama pas veremiyorlar ama kimsenin kaçtığı falan da yok zaten. Mahalle maçları daha keyifli olabilir."

    Kocaman'dan sitem
    'nun sözlerine oldukça içerlediği söyleyenen Aykut hocanın yakın çevresine dert yandığı bildirildi. Usta çalıştırıcının "Taraftarların ıslıkları yetmiyor, bir de kendi televizyonumuzdan mı tepki göreceğiz?" diyerek sitemde bulundu kaydedildi. Bartu'nun sözleriyle ilgili yönetimden de bir açıklama gelmedi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Mahalle maçları daha keyifli olur’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN