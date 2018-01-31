‘Mahalle maçları daha keyifli olur’
F.Bahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu, FB TV'de Trabzonspor mücadelesi hakkında açıklamalar yaptı. Derbiyi yorumlayan Bartu, ağır eleştirilerde bulunup şunları söyledi: "Trabzonspor ve F.Bahçe şampiyonluğa oynuyor ama bu futbolla yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var, ne şut. Kaçan adama pas veremiyorlar ama kimsenin kaçtığı falan da yok zaten. Mahalle maçları daha keyifli olabilir."
Kocaman'dan sitem
Can Bartu'nun sözlerine oldukça içerlediği söyleyenen Aykut hocanın yakın çevresine dert yandığı bildirildi. Usta çalıştırıcının "Taraftarların ıslıkları yetmiyor, bir de kendi televizyonumuzdan mı tepki göreceğiz?" diyerek sitemde bulundu kaydedildi. Bartu'nun sözleriyle ilgili yönetimden de bir açıklama gelmedi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
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Toplam 10
Yorum
memmed aga bu ada insanın geçmiş tavırlarını çok iyi biliyoruz,bu türmlar ciddiye alınmamalı
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Toplam 11
Yorum
GS Tamam 1.50 boyunda bizim için ideal defans oyuncusu yahu bıdık gibi adamlarla top oynamaya çalışmaktan bıkmadık.Sonra neden havadan gol yiyo
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Toplam 1
Yorum
kıbrıslı transfer yapmayan eksiklerini gidermeyen takım şampiyon olamaz. bu sene de hüsran.ey aziz ve aykut eserinizle övünebilirsiniz.
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