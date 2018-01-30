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    30 Ocak 2018, Salı
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    Nagatomo'ya kanca

    Nagatomo'ya kanca

    La Gazzetta dello Sport’un iddiasına göre F.Bahçe, İnter’in sol bekini gündemine aldı. Japon yıldız da gelmeyi istiyor

    Sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performansları beğenilmediği için sol bek arayışları İtalya'ya uzandı. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Kanarya'nın Yuto Nagatomo'ya kanca attığını yazdı.

    Japon futbolcu, Rusya'da bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda kadrosunda yer bulabilmek için düzenli oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.

    Bu sebeple Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Nagatomo bu sezon İnter'de 11 maçta 794 dakika forma giydi. Gol veya asist üretemezken 1 kez sarı kart gördü. Kulübü İnter de onu uygun bir bedelle göndermeyi kabul etmiş durumda.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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