Sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performansları beğenilmediği için sol bek arayışları İtalya'ya uzandı. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Kanarya'nın Yuto Nagatomo'ya kanca attığını yazdı.



Japon futbolcu, Rusya'da bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer bulabilmek için düzenli oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.



Bu sebeple Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Nagatomo bu sezon İnter'de 11 maçta 794 dakika forma giydi. Gol veya asist üretemezken 1 kez sarı kart gördü. Kulübü İnter de onu uygun bir bedelle göndermeyi kabul etmiş durumda.