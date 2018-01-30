Nagatomo'ya kanca
La Gazzetta dello Sport’un iddiasına göre F.Bahçe, İnter’in sol bekini gündemine aldı. Japon yıldız da gelmeyi istiyor
Sarı-lacivertli ekipte İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım'ın performansları beğenilmediği için sol bek arayışları İtalya'ya uzandı. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Kanarya'nın Yuto Nagatomo'ya kanca attığını yazdı.
Japon futbolcu, Rusya'da bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer bulabilmek için düzenli oynayacağı bir takıma transfer olmak istiyor.
Bu sebeple Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Nagatomo bu sezon İnter'de 11 maçta 794 dakika forma giydi. Gol veya asist üretemezken 1 kez sarı kart gördü. Kulübü İnter de onu uygun bir bedelle göndermeyi kabul etmiş durumda.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:31
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Nagatomo'ya kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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