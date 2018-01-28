Aykut Kocaman'dan Hasan Ali açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi orta sahada oynattığı Hasan Ali hakkında soruları yanıtladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Aykut Kocaman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Orijinal mevkisinin dışında olacak olan tek oyuncu, Hasan Ali gibi gözüküyor. Onun dışındaki oyuncular, kendi pozisyonlarının oyuncuları. Fikstürün en zorlu döneminde, Trabzon deplasmanında biraz daha oynama alışkanlığı yüksek oyuncularla oynama isteğimiz vardı. Kendi düzenini rakibe kabul ettirenin, sanki 1 adım öne geçeceği bir maç olarak görünüyor."
"Trabzonspor ligde bizi takip ediyor, bizim oynadığımız tüm maçları da izliyorlardır. Futbolda bazı şeyleri uyguluyorsunuz, bazen tutabiliyor, bazen olumsuz da olabiliyor. Zaman zaman ufak ufak uygulamalar olabilir. Bugün düzen biraz daha farklı olacak. Sahaya oyuncular çıkınca herkes görecektir. Trabzonspor'un bildiği, takip ettiği Fenerbahçe ile bugünkü Fenerbahçe biraz farklı olacak."
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:52
-
Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
-
Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
-
Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
Aykut Kocaman'dan Hasan Ali açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.