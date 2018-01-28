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    28 Ocak 2018, Pazar
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    'dan Hasan Ali açıklaması

    Aykut Kocaman'dan Hasan Ali açıklaması

    Teknik Direktörü , maçı öncesi orta sahada oynattığı Hasan Ali hakkında soruları yanıtladı.

    Teknik Direktörü , maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

    Aykut Kocaman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Orijinal mevkisinin dışında olacak olan tek oyuncu, Hasan Ali gibi gözüküyor. Onun dışındaki oyuncular, kendi pozisyonlarının oyuncuları. Fikstürün en zorlu döneminde, Trabzon deplasmanında biraz daha oynama alışkanlığı yüksek oyuncularla oynama isteğimiz vardı. Kendi düzenini rakibe kabul ettirenin, sanki 1 adım öne geçeceği bir maç olarak görünüyor."

    "Trabzonspor ligde bizi takip ediyor, bizim oynadığımız tüm maçları da izliyorlardır. Futbolda bazı şeyleri uyguluyorsunuz, bazen tutabiliyor, bazen olumsuz da olabiliyor. Zaman zaman ufak ufak uygulamalar olabilir. Bugün düzen biraz daha farklı olacak. Sahaya oyuncular çıkınca herkes görecektir. Trabzonspor'un bildiği, takip ettiği Fenerbahçe ile bugünkü Fenerbahçe biraz farklı olacak."

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:52
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