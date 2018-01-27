F.Bahçeli taraftarların 'truva' denemesi başarılı olmadı!
Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak olan karşılaşamaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla iptal edildi.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak karşılaşmaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:11
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CELAL GONDER BAKALIM GONDER AGIR VIDA UGRUNA HARCA HERKESI DUNKU MACTA GORDUK COK CEKERIZ VIDA DAN ALMADAN SOYLEDIM AGIR ALMAYIN DIYE KAZIK YE
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