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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    F.Bahçeli taraftarların 'truva' denemesi başarılı olmadı!

    F.Bahçeli taraftarların 'truva' denemesi başarılı olmadı!

    Passolig kartını iptal ederek Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak olan karşılaşamaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri 'nun kararıyla iptal edildi.

    'in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda , ile karşı karşıya gelecek. Biletleri tükenen mücadele öncesinde sarı-lacivertli 32 taraftar, Passolig kartını iptal ederek, bordo-mavili taraftarların arasına girmek istedi. Passolig kartı çıkararak, bordo-mavili taraftarların arasına girmek isteyen kişilerin tarafından tespit edilerek, passolig kartlarının iptal edildiği açıklandı.

    Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak karşılaşmaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri 'nun kararıyla iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:11
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