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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Ekici için son karar verildi

    Ekici için son karar verildi
    Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle formasıyla sadece 4 maçta forma giyebilen Mehmet Ekici, tamamen hazır hale geldi. Kocaman'ın Ekici'yi maçının 21 kişilik kadrosuna alacağı ancak oynatmayı düşünmediği öğrenildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:08
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