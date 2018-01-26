CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    “Başkan ‘gelme’ demedi”

    “Başkan ‘gelme’ demedi”
    Kulübü, başkan 'ın Panathinaikos Başkanı 'la telefonla görüşüp, "Bir daha 'a gelmemesini istediği" yönündeki haberi yalanladı. Giannakopoulos, İstanbul'da Fenerbahçe Doğuş'a yenildikleri maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlara sosyal medyadan ağır küfürler edince, Euroleague'ten ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Başkan ‘gelme’ demedi” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN