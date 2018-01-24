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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Pereira’dan bu yana en iyi seri

    Pereira’dan bu yana en iyi seri

    Ligde ve kupada oynadığı son 15 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, 2015-16 sezonundan beri en uzun yenilmezlik serisini yakaladı

    Avrupa'ya erkenden veda ettikten sonra hedefini Türkiye Ligi ve şampiyonluğu olarak belirleyen Fenerbahçe, kötü başladığı sezonun ardından toparlandı. Göztepe galibiyetiyle lig şampiyonluğu iddiasını pekiştiren Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler adım adım hedeflerine koşarken, yenilgi yüzü görmüyor.

    Son 15 resmi maçta 11 galibiyet elde eden , 4 aylık bu periyotta rakipleriyle 4 kez de berabere kaldı. Bileği bükülmeyen Kanarya, Vitor Pereira'lı 2015-16'dan beri en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Fenerbahçe o sezon Ekim 2015-Şubat 2016 arasında 25 maçta (17 galibiyet-8 beraberlik) kaybetmemişti.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:37
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