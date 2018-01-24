Pereira’dan bu yana en iyi seri
Ligde ve kupada oynadığı son 15 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kanarya, 2015-16 sezonundan beri en uzun yenilmezlik serisini yakaladı
Avrupa'ya erkenden veda ettikten sonra hedefini Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirleyen Fenerbahçe, kötü başladığı sezonun ardından toparlandı. Göztepe galibiyetiyle lig şampiyonluğu iddiasını pekiştiren Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertliler adım adım hedeflerine koşarken, yenilgi yüzü görmüyor.
Son 15 resmi maçta 11 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 aylık bu periyotta rakipleriyle 4 kez de berabere kaldı. Bileği bükülmeyen Kanarya, Vitor Pereira'lı 2015-16'dan beri en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Fenerbahçe o sezon Ekim 2015-Şubat 2016 arasında 25 maçta (17 galibiyet-8 beraberlik) kaybetmemişti.
Son 15 resmi maçta 11 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 aylık bu periyotta rakipleriyle 4 kez de berabere kaldı. Bileği bükülmeyen Kanarya, Vitor Pereira'lı 2015-16'dan beri en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Fenerbahçe o sezon Ekim 2015-Şubat 2016 arasında 25 maçta (17 galibiyet-8 beraberlik) kaybetmemişti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Pereira’dan bu yana en iyi seri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.