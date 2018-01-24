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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kocaman'dan Volkan'a uyarı

    Kocaman'dan Volkan'a uyarı

    Fenrbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman takım kaptanı 'e maçı öncesi uyarıda bulundu.

    Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Kocaman, "Rakip futbolcular seni tahrik etmek isteyebilir. Tribünlerden tepkiler gelebilir. Tahriklere kapılma sadece sahaya odaklan. Takımı yalnız bırakacak hareketlerden özellikle kaçın" şeklinde uyardı.

    TRABZONSPOR PRİMİ 2 MİLYON TL
    'de maçında alınacak galibiyet halinde futbolculara önemli miktarda bir prim ödeme yapılacak. Yönetim Trabzonspor maçında galibiyetle ayrılması durumunda takıma 2 milyon TL dağıtma kararı aldı. Başkan 'ın önümüzdeki günlerde tesisleri ziyaret ederek primi futbolculara açıklaması bekleniyor. Durma göre bu rakam artabileceği öğrenildi. (Yeni Şafak)

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:54
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