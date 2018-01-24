Kocaman'dan Volkan'a uyarı
Fenrbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman takım kaptanı Volkan Demirel'e Trabzonspor maçı öncesi uyarıda bulundu.
Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Kocaman, "Rakip futbolcular seni tahrik etmek isteyebilir. Tribünlerden tepkiler gelebilir. Tahriklere kapılma sadece sahaya odaklan. Takımı yalnız bırakacak hareketlerden özellikle kaçın" şeklinde uyardı.
TRABZONSPOR PRİMİ 2 MİLYON TL
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında alınacak galibiyet halinde futbolculara önemli miktarda bir prim ödeme yapılacak. Yönetim Trabzonspor maçında galibiyetle ayrılması durumunda takıma 2 milyon TL dağıtma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde tesisleri ziyaret ederek primi futbolculara açıklaması bekleniyor. Durma göre bu rakam artabileceği öğrenildi. (Yeni Şafak)
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:54
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
Kocaman'dan Volkan'a uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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