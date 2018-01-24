Fırtına’nın haritası çıkartıldı!
Fenerbahçe'nin analiz ekibi, Trabzonspor'un tüm verilerini bir dosya halinde Aykut Kocaman'a sundu. En ufak bir ayrıntı bile atlanmadı. Kocaman, rapora göre bir taktik planı hazırlayacak
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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