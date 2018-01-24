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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Fırtına’nın haritası çıkartıldı!

    Fırtına’nın haritası çıkartıldı!

    Fenerbahçe'nin analiz ekibi, Trabzonspor'un tüm verilerini bir dosya halinde Aykut Kocaman'a sundu. En ufak bir ayrıntı bile atlanmadı. Kocaman, rapora göre bir taktik planı hazırlayacak

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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