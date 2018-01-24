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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’nde Türk derbisi

    Avrupa Ligi’nde Türk derbisi
    Basketbol FIBA Kadınlar B Grubu 13. haftasında bugün Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. grupta 10 galibiyet, 2 yenilgi ile liderlik koltuğunda otururken; ise 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında FIBA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk müsabakayı Yakın Doğu Üniversitesi, 72-61'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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