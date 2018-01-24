Avrupa Ligi’nde Türk derbisi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 13. haftasında bugün Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Yakın Doğu Üniversitesi grupta 10 galibiyet, 2 yenilgi ile liderlik koltuğunda otururken; Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında FIBA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk müsabakayı Yakın Doğu Üniversitesi, 72-61'lik skorla kazanmayı başarmıştı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Avrupa Ligi’nde Türk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.