F.Bahçe taraftarı Trabzon maçında yok!
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani'nin resmi açılışını gerçekleştirdiği Medical Park Stadyumu'nda, Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da ilk kez konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın ilk kez konuk olacağı yeni stadyuma sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Yeni stadyumu sadece Fenerbahçe taraftarı göremedi
Tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan sonra maçlarını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynamaya başlayan Trabzonspor'un yeni stadyumuna sadece Fenerbahçe taraftarları alınmıyor. İki takım arasında 2010-2011 sezonundan beri süre gelen gerginlik nedeniyle iki takımın taraftarları birbirleriyle oynadıkları maçları tribünden izleyemiyor.
Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları alındı
Trabzonspor, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda misafir tribününü rakiplerine açtı. Siya-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı takımın taraftarları Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan maçları tribünden takip etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer Beşiktaş'a 4-3 mağlup olurken, Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasına bordo-mavili taraftarlar alınmamıştı. Süper Lig'de iki kulüp arasında süre gelen deplasman yasağının ise ne zaman sona ereceği noktasında henüz bir adım atılmış değil.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:33
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
KOMBİNELİ ıslık çalarsak küsermi kaçarmı istifamı eder çok sevgili hocanız syn ilhan ekşioğlu.
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‘Islık’çıları engelleyin
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ıslıkçı başı bu ayKÜT gidene kadar devam ıslığa
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‘Islık’çıları engelleyin
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Yorum
ayşenur yönetim bu aykutun sevilmediğini sevilemiyeceğini neden anlamıyorsunuz.Bilet paramı haketmiyor anlasanıza
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