CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe taraftarı Trabzon maçında yok!

    F.Bahçe taraftarı Trabzon maçında yok!

    'in 19. haftasında ile arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

    Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce aldığı karar doğrultusunda 'nde bulunan 'nda ile arasında oynanacak olan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.

    18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani'nin resmi açılışını gerçekleştirdiği 'nda, ezeli rakibi 'yi 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da ilk kez konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın ilk kez konuk olacağı yeni stadyuma sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

    Yeni stadyumu sadece Fenerbahçe taraftarı göremedi
    Tarihi Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan sonra maçlarını 'nde oynamaya başlayan Trabzonspor'un yeni stadyumuna sadece Fenerbahçe taraftarları alınmıyor. İki takım arasında 2010-2011 sezonundan beri süre gelen gerginlik nedeniyle iki takımın taraftarları birbirleriyle oynadıkları maçları tribünden izleyemiyor.

    Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları alındı
    Trabzonspor, daha önce yeni stadında üç büyük rakibinden ve ile oynadığı maçlarda misafir tribününü rakiplerine açtı. Siya-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı takımın taraftarları Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynanan maçları tribünden takip etti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 'a 4-3 mağlup olurken, 'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

    Sezonun ilk yarısında 'da oynanan ve 2-2 beraberlikle biten Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasına bordo-mavili taraftarlar alınmamıştı. 'de iki kulüp arasında süre gelen deplasman yasağının ise ne zaman sona ereceği noktasında henüz bir adım atılmış değil.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe taraftarı Trabzon maçında yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN