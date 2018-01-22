Feyenoord, Robin van Persie'yi basına tanıttı
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord, kadrosuna kattığı Robin van Persie için medya günü düzenledi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:02
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Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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