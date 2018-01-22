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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Feyenoord, Robin van Persie'yi basına tanıttı

    Feyenoord, Robin van Persie'yi basına tanıttı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord, kadrosuna kattığı Robin van Persie için medya günü düzenledi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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