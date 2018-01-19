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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Valbuena yine kulübede!

    Valbuena yine kulübede!
    'de Aykut Kocaman, Matiue Valbuena'yı maçında da ilk 11'de düşünmüyor. Kamp boyunca Kocaman'ın tüm uyarılarına rağmen bireysel oyun anlayışını sürdüren Fransız yıldızbu tavrını Kukesi ile oynanan hazırlık maçında da sürdürünce Kocaman'ın tepkisini çekti. İstanbulspor ile oynanan kupa sınavında da bu nedenle süre alamayan Valbuena'nın yarın da yedek soyunacağı öğrenildi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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