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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Tango zamanı

    Tango zamanı

    Arjantin basını, 29 yaşındaki Casco ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini yazdı. Tecrübeli oyuncu, hücuma seri çıkışları ve attığı sürpriz gollere tanınıyor

    Fenerbahçe için Arjantin basınından yeni bir sol bek iddiası geldi. 'te forma giyen Milton Casco'nun sarı-lacivertli takımın radarına girdiği belirtildi. La Pagina Millonaria gazetesindeki haberde, River'ın 29 yaşındaki oyuncu için 3 milyon dolar bonservis bedeli belirlediği ve bırakmaya hazır olduğu da belirtildi.

    G.SARAY'IN DA RADARINDA
    Sol bekte oynayan Casco, hücuma seri çıkışları ve verkaçlarla rakip defansı delerek attığı sürpriz gollerle tanınıyor. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, sağ bekte de oynayabiliyor. 1.69 boyundaki Casco, 'nda da 2 kez görev yaptı. Arjantin medyası, Casco ile sol bek arayan Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti.


    Mini yorum: Golcü bir bek / Hüseyin Özkök
    Sağ ayaklı bir sol kanat savunucusu olan Milton Casco, henüz ülkesi dışına çıkamadı. 2015 yılına kadar formasını giydiği Newell's da çok iyi bir performans gösteren tangocu, o dönem Marsilya'yı çalıştıran Bielsa tarafından Fransız kulübüne transfer edileceği sırada Arjantinli hoca aniden takımdan ayırılınca Marsilyalı yöneticiler transferden vaz geçti. Savunma özelliklerinin yanı sıra sıklıkla hücuma çıkmayı seven bir yapısı olan oyuncu, gol ve asistleriyle de takımına katkı sağlıyor.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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