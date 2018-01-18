Tango zamanı
Arjantin basını, 29 yaşındaki Casco ile Fenerbahçe’nin ilgilendiğini yazdı. Tecrübeli oyuncu, hücuma seri çıkışları ve attığı sürpriz gollere tanınıyor
G.SARAY'IN DA RADARINDA
Sol bekte oynayan Casco, hücuma seri çıkışları ve verkaçlarla rakip defansı delerek attığı sürpriz gollerle tanınıyor. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, sağ bekte de oynayabiliyor. 1.69 boyundaki Casco, Arjantin Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı. Arjantin medyası, Casco ile sol bek arayan Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti.
Mini yorum: Golcü bir bek / Hüseyin Özkök
Sağ ayaklı bir sol kanat savunucusu olan Milton Casco, henüz ülkesi dışına çıkamadı. 2015 yılına kadar formasını giydiği Newell's da çok iyi bir performans gösteren tangocu, o dönem Marsilya'yı çalıştıran Bielsa tarafından Fransız kulübüne transfer edileceği sırada Arjantinli hoca aniden takımdan ayırılınca Marsilyalı yöneticiler transferden vaz geçti. Savunma özelliklerinin yanı sıra sıklıkla hücuma çıkmayı seven bir yapısı olan oyuncu, gol ve asistleriyle de takımına katkı sağlıyor.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:58
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Gomis'ten şampiyonluk ve Terim mesajı!
Toplam 1
Yorum
murat gs gomiste bizi çözmüş vermiş gazı :) hadi aslanlar bu sene şampiyon olun özlediğimiz Ş.L geri dönelim en büyük cimbom
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Toplam 2
Yorum
Aslan BU NASIL PROFÖSYÖNELLIK
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Trabzonspor’un ‘kupa’ özlemi
Toplam 7
Yorum
Q 7 PERŞEMBENIN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİYDİ KARABÜK MAÇI SINYALI VERMIŞTI TEDBIR ALINMADI.BARI LIGE IYI BAŞLAYALM. VOLKANI TAKIMA ALIN SATMAYIN
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