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    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    için araştırma

    Alper için araştırma
    YABANCI kontenjanı dolu olduğu için transferde istediği hamleleri yapamayan Fenerbahçe'de son olarak Schalke'nin Türk yıldızı Ademoğlu da gündeme alındı. 19 yaşındaki yetenekli oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor. Scout ekibinin Alper için araştırma başlattığı öğrenildi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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