CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'İkinci yarıda koşacağız'

    'İkinci yarıda koşacağız'
    'nin tecrübeli isimlerinden Alper Potuk, umut dolu mesajlar verdi. Başarılı futbolcu "Sezona çok kötü başladık. Gereksiz puan kayıpları yaptık ve geri düştük. Ancak sonrasında rakiplerimizin de hatasıyla onları yakaladık. İkinci devrede coşacağız. Özellikle ilk 6 maç çok önemli. Buradan 13-14 puan çıkarabilirsek şampiyonluğun 1 numaralı favorisi biz oluruz" diye konuştu. Alper, zirve için birçok takımın yarıştığını hatırlatıp derbi performanslarıyla kendilerinin öne çıktığını da sözlerine ekledi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'İkinci yarıda koşacağız' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN