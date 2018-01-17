'İkinci yarıda koşacağız'
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Alper Potuk, umut dolu mesajlar verdi. Başarılı futbolcu "Sezona çok kötü başladık. Gereksiz puan kayıpları yaptık ve geri düştük. Ancak sonrasında rakiplerimizin de hatasıyla onları yakaladık. İkinci devrede coşacağız. Özellikle ilk 6 maç çok önemli. Buradan 13-14 puan çıkarabilirsek şampiyonluğun 1 numaralı favorisi biz oluruz" diye konuştu. Alper, zirve için birçok takımın yarıştığını hatırlatıp derbi performanslarıyla kendilerinin öne çıktığını da sözlerine ekledi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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