'İkinci yarıda koşacağız'

tecrübeli isimlerinden, umut dolu mesajlar verdi. Başarılı futbolcu "Sezona çok kötü başladık. Gereksiz puan kayıpları yaptık ve geri düştük. Ancak sonrasında rakiplerimizin de hatasıyla onları yakaladık. İkinci devrede coşacağız. Özellikle ilk 6 maç çok önemli. Buradan 13-14 puan çıkarabilirsek şampiyonluğun 1 numaralı favorisi biz oluruz" diye konuştu., zirve için birçok takımın yarıştığını hatırlatıp derbi performanslarıyla kendilerinin öne çıktığını da sözlerine ekledi.