Hasan Ali: Zafer bizim olacak
Sarı-lacivertli ekibin sol beklerinden Hasan Ali Kaldırım ligde puan olarak geri düştüklerinde dahi umutlarını yitirmediklerini söyledi. İkinci yarının dişli geçeceğini belirten tecrübeli futbolcu "Bu sezon şampiyonluğu çok istiyoruz. Hedefimiz 4. yıldızı göğsümüze takmak. Tüm takım bunun için çalışıyoruz. Aykut Hoca yönetiminde camiaya zaferler hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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