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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Hasan Ali: Zafer bizim olacak

    Hasan Ali: Zafer bizim olacak
    Sarı-lacivertli ekibin sol beklerinden ligde puan olarak geri düştüklerinde dahi umutlarını yitirmediklerini söyledi. İkinci yarının dişli geçeceğini belirten tecrübeli futbolcu "Bu sezon şampiyonluğu çok istiyoruz. Hedefimiz 4. yıldızı göğsümüze takmak. Tüm takım bunun için çalışıyoruz. Aykut Hoca yönetiminde camiaya zaferler hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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