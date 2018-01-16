CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Aykut Kocman'dan Yiğithan açıklaması

    Aykut Kocman'dan Yiğithan açıklaması

    Teknik Direktörü , İstanbulspor karşısında alınan galibiyet ve geçilen tur sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk maçın avantajıyla sahaya çıktık. Bu galibiyet, kazanma alışkanlığı açısından önemliydi" dedi.

    İstanbulspor'u eleyerek 'nda çeyrek finale yükselen 'de Teknik Direktör karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda tutuk kaldıklarını ancak ikinci yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını söyleyen Kocaman, "İlk maçtaki skor avantajını kullanmak istedik. Bunu başardık. İstanbulspor ilk maçta çetin ceviz olduğunu göstermişti. İlk yarıda organize oynadılar. Çıkış planlarını engelleyemedik. İkinci yarı yapmamız gereken tek şey vardı, onu da gerçekleştirdik. Topun bizde kalması süresini uzatmamız ve rakibi oyundan düşürmemiz gerekiyordu, onu da başardık. Son dakikalarda gelen gol moral verecek durum oluşturdu. Turu geçtiğimiz için mutluyuz" dedi.

    "Fikstürü değiştirme durumunuz yok"
    Süper Lig'in ikinci yarısında oldukça zorlu bir fikstürle sezona başlayacaklarını söyleyen Kocaman, "Bu saatten sonra fikstürü değiştirme şansımız yok. Ciddiyet ve istek bakımından biraz daha üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Maçta sakatlanan Yiğithan'ın durumuyla ilgili net bir bilgileri olmadığını da sözlerine ekleyen Kocaman, "Yiğithan'da kas sorunu var. Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şansızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aykut Kocman'dan Yiğithan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN