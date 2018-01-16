Aykut Kocman'dan Yiğithan açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor karşısında alınan galibiyet ve geçilen tur sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk maçın avantajıyla sahaya çıktık. Bu galibiyet, kazanma alışkanlığı açısından önemliydi" dedi.
"Fikstürü değiştirme durumunuz yok"
Süper Lig'in ikinci yarısında oldukça zorlu bir fikstürle sezona başlayacaklarını söyleyen Kocaman, "Bu saatten sonra fikstürü değiştirme şansımız yok. Ciddiyet ve istek bakımından biraz daha üstüne koyarak ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Maçta sakatlanan Yiğithan'ın durumuyla ilgili net bir bilgileri olmadığını da sözlerine ekleyen Kocaman, "Yiğithan'da kas sorunu var. Sakatlığından dolayı son derece üzgünüm. Kendisiyle geçen sezon çalışmış bir hocanın onu istemesinin ardından sakatlığı büyük şansızlıktı. Biraz daha oynayarak göndermeyi istiyorduk. Sakatlığının derecesini şimdilik bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:41
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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