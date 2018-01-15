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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kupa için start bugün

    Kupa için start bugün
    kampını tamamlayan F.Bahçe'de teknik heyetin verdiği bir günlük izin sona erdi. Sarı-lacivertliler bugün Samandıra'da hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanda İstanbulspor ile yarın oynanacak rövanş maçının provası yapılacak.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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