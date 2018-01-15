Kupa için start bugün
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Kocaman'dan şaşırtan karar! Mehmet Topal...
Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
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Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
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hakan hemen !
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
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taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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