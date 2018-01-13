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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ‘Ordinaryus’a anma töreni

    ‘Ordinaryus’a anma töreni
    ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı futbolcusu , vefatının 6. yıl dönümünde bugün anılacak. Lefter'in kabrinin bulunduğu Büyükada Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine ailesi ve sevenlerinin katılacağı ifade edildi. Fenerbahçeliler Derneği'nin Kadıköy lokalinde akşam Lefter'in hayatını konu alan belgesel film gösterilecek.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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