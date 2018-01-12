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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Bermuda üçgeni

    Bermuda üçgeni

    Aatıf ve Giuliano çift kalelerde golleriyle öne çıktılar. Josef ise fiziksel değerleri ile teknik heyeti bile şaşırttı, yine ‘banko’ olacağını gösterdi

    'de kampın sonuna doğru gelinirken, takımın karnesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı... Şu ana kadar Aatıf ve Giuilano hücum performansları, Josef de Souza ise fiziksel değerleriyle Antalya'daki 'kampın yıldızı' olmaya adaylar. Aatıf ve Giuliano çift kale maçlarda neredeyse her vurduklarını gol yaptı. İkili, şut/gol performansında yüzde 60'ın üzerini gördü. Aatıf, hücuma katkısıyla 'gönderilecekler' listesinden çıkıp, teknik heyetin en değer verdiği oyuncular arasına girdi.

    BİYONİK ADAM: JOSEF DE SOUZA
    GİULİANO da ilk yarıdaki performansını ikinci devrede de sürdüreceğini gösterdi. Kampta bir başka parlayan oyuncu Josef... Fiziksel ölçümlerde birçok istatistikte takımın liderlerinden olan Brezilyalı ön libero, dayanıklılık ve kondisyon değerleriyle teknik heyeti bile şaşırttı. İstek, arzu ve takım oyununa katkısıyla orta sahada yine 'banko' oynayacağını gösterdi.

    Emre BOL

    Takdirlik değişim
    A atıf ligimizde gol kralı olmuş bir futbolcu. Ama şunu çok net olarak biliyor. Fenerbahçe'de oynaması hatta kalması sahada daha önce yaptıklarından farklı bir şeyler üretmesine bağlı. Topu ayağına isteyen ve oyununu adam eksiltmek ve gol atmak üzerine kuran bir futbolcudan bir görev adamına dönüştü. Hem de 30 yaşında. Sadece bu bile onu takdir etmemiz için önemli bir neden.

    Mini yorum Mert Aydın
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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