Bermuda üçgeni
Aatıf ve Giuliano çift kalelerde golleriyle öne çıktılar. Josef ise fiziksel değerleri ile teknik heyeti bile şaşırttı, yine ‘banko’ olacağını gösterdi
BİYONİK ADAM: JOSEF DE SOUZA
GİULİANO da ilk yarıdaki performansını ikinci devrede de sürdüreceğini gösterdi. Kampta bir başka parlayan oyuncu Josef... Fiziksel ölçümlerde birçok istatistikte takımın liderlerinden olan Brezilyalı ön libero, dayanıklılık ve kondisyon değerleriyle teknik heyeti bile şaşırttı. İstek, arzu ve takım oyununa katkısıyla orta sahada yine 'banko' oynayacağını gösterdi.
Emre BOL
Takdirlik değişim
A atıf ligimizde gol kralı olmuş bir futbolcu. Ama şunu çok net olarak biliyor. Fenerbahçe'de oynaması hatta kalması sahada daha önce yaptıklarından farklı bir şeyler üretmesine bağlı. Topu ayağına isteyen ve oyununu adam eksiltmek ve gol atmak üzerine kuran bir futbolcudan bir görev adamına dönüştü. Hem de 30 yaşında. Sadece bu bile onu takdir etmemiz için önemli bir neden.
Mini yorum Mert Aydın
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
-
Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
-
Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
-
Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
Bermuda üçgeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.