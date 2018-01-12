Elden kaçıyorlar

transfer girişimlerinden henüz bir sonuç alamazken, ilgilenilen oyuncular rotayı başka takımlara kırmak üzere... Gündemdeki isimlerden'luiçin Hamburg'un ardından İnter de devreye girdi.ekibinin, tecrübeli kanat oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Sol bek için adı geçen'un ise tercihini Everton'dan yana kullandığı veekibiyle anlaşmak üzere olduğu haberleri geliyor.'ın Lübnanlı sol açığı'in de Napoli ile görüştüğü ve büyük ölçüde el sıkıştığı iddia edildi. Yönetim her şeye rağmen eksik bölgelere bütçeye uygun oyuncu arayışını sürdürüyor. Teknik direktör'ın 'İstediklerimiz çok pahalı, diğerleri de sıradan' sözlerinin ardından transferin nasıl şekilleneceği merak konusu...