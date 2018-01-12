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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Elden kaçıyorlar

    Elden kaçıyorlar

    Transferde sessizliğini koruyan ’nin listesindeki Schürrle’ye İnter, Layun’a Everton kanca atarken, Younes ise Napoli ile görüşüyor

    , transfer girişimlerinden henüz bir sonuç alamazken, ilgilenilen oyuncular rotayı başka takımlara kırmak üzere... Gündemdeki isimlerden Borussia Dortmund'lu Andre Schürrle için Hamburg'un ardından İnter de devreye girdi. İtalyan ekibinin, tecrübeli kanat oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Sol bek için adı geçen Porto'lu Miguel Layun'un ise tercihini Everton'dan yana kullandığı ve İngiliz ekibiyle anlaşmak üzere olduğu haberleri geliyor. Ajax'ın Lübnanlı sol açığı Amin Younes'in de Napoli ile görüştüğü ve büyük ölçüde el sıkıştığı iddia edildi. Yönetim her şeye rağmen eksik bölgelere bütçeye uygun oyuncu arayışını sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 'İstediklerimiz çok pahalı, diğerleri de sıradan' sözlerinin ardından transferin nasıl şekilleneceği merak konusu...

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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