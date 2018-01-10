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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    nihayet dönüyor

    Mehmet Ekici nihayet dönüyor
    Uzun süren adale sakatlığının ardından takımdan ayrı özel program uygulayan , nihayet sahalara dönüyor. Sarı-lacivertli yıldızın tedavi sürecini tamamladığı ve sakatlığını tamamen atlattığı belirtilirken, bugün ya da yarın takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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