F.Bahçe'de sakatların durumu netleşiyor

CİMBOM

Sarı-kırmızılı takım, günü çift idmanla geçirdi. Terim yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, çift kale maçla bitti. Antalya 'daki kamp koşulları ve oyuncuların çalışma azminden son derece memnun olan Fatih Terim programda bir değişiklik yaptı. Galatasaray'ın hocası, devre arası kampını 17 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.

DİNAMO JOAO PEREİRA

İlk yarıda Trabzonspor'un en çok forma giyen futbolcusu olan 33 yaşındaki sağ bek, Antalya'da da en çalışkan isimlerin başında geliyor



Trabzonspor'un Antalya kampına Joao Pereira damgasını vurmaya başladı. İzinde Portekiz'de çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda da takımın değişmez ismi olacağının sinyalini de verdi. Bordo-kavili takımda ligin ilk yarısında 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başaran tek futbolcu olan Pereira, için teknik direktör Rıza Çalımbay "Herkesin örnek alması gereken bir isim" ifadelerini kullandı. Bu arada sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pereira ile kamp dönüşünde masaya oturulacak ve sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak.

Konu ile ilgili de Pereira, "Trabzonspor'u çok seviyorum ve burada devam etmek istiyorum.Her şey yolunda gözüküyor. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum ve zorlu ikinci yarıya da hazırım" açıklamasını yaptı.Pilot takım 1461 Trabzon'dan Trabzonspor kampına katılan genç oyuncu Savaş Çakır, Rıza Çalımbay'ın gözüne girmeye çalışıyor. Henüz takımla üç antrenmana çıkmasına rağmen oldukça istekli gözüken 20 yaşındaki oyuncu, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor ve isabetli ortalarının yanı sıra, süratiyle de dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında 1461'de 16 maçta forma giyip 6 gol atan Savaş, A takımda kalıcı olmak istiyor.Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, dün sabah saatlerinde 4 futbolcuya özel antrenman yaptırdı. Kaptan Onur, Sosa, Okay ve Esteban, idmanda koşunun ardından bireysel olarak kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Bu oyuncuları yakından izleyen teknik ekibin zaman zaman istatistiki bilgiler tutması gözlerden kaçmadı. Antalya Belek'te Gloria Serenity Otel'de kamp yapan Trabzonspor'da Rıza Çalımbay zaman zaman özel çalışmalar yaptırıyor.Karadeniz ekibinin genç yıldızıeksikliklerini gidermek için ekstra çalışmalar yaptığını belirttti."Fiziki kapasitemin daha iyi olmasını isterdim. Ancak bu genetik" dedi.

JOSEF VE FERNANDAO BİTİREMEDİ

Sabahki antrenmanda adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcu çalışmayı yarıda bıraktı. Neto ile Eljif ise idmana katılmadılar.

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