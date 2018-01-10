F.Bahçe'de sakatların durumu netleşiyor
Beşiktaş, dün akşamı hazırlık maçı oynayarak geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da ise ikinci yarı hazırlıkları sürdü. FOTOMAÇ takımlarla ilgileri son bilgileri kamplardan bildiriyor...
Sarı-kırmızılı takım, günü çift idmanla geçirdi. Terim yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. İdman, çift kale maçla bitti.
KAMP UZADI
Antalya'daki kamp koşulları ve oyuncuların çalışma azminden son derece memnun olan Fatih Terim programda bir değişiklik yaptı. Galatasaray'ın hocası, devre arası kampını 17 Ocak'a kadar uzatma kararı aldı.
DİNAMO JOAO PEREİRA
İlk yarıda Trabzonspor'un en çok forma giyen futbolcusu olan 33 yaşındaki sağ bek, Antalya'da da en çalışkan isimlerin başında geliyor
Trabzonspor'un Antalya kampına Joao Pereira damgasını vurmaya başladı. İzinde Portekiz'de çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda da takımın değişmez ismi olacağının sinyalini de verdi. Bordo-kavili takımda ligin ilk yarısında 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başaran tek futbolcu olan Pereira, için teknik direktör Rıza Çalımbay "Herkesin örnek alması gereken bir isim" ifadelerini kullandı. Bu arada sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pereira ile kamp dönüşünde masaya oturulacak ve sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak.
Konu ile ilgili de Pereira, "Trabzonspor'u çok seviyorum ve burada devam etmek istiyorum. Bu konuda yönetim ile durum değerlendirmesi yaptık. Her şey yolunda gözüküyor. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum ve zorlu ikinci yarıya da hazırım" açıklamasını yaptı.
SAVAŞ GÖZE GİRİYOR
Pilot takım 1461 Trabzon'dan Trabzonspor kampına katılan genç oyuncu Savaş Çakır, Rıza Çalımbay'ın gözüne girmeye çalışıyor. Henüz takımla üç antrenmana çıkmasına rağmen oldukça istekli gözüken 20 yaşındaki oyuncu, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor ve isabetli ortalarının yanı sıra, süratiyle de dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında 1461'de 16 maçta forma giyip 6 gol atan Savaş, A takımda kalıcı olmak istiyor.
4 OYUNCUYA ÖZEL İDMAN
Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, dün sabah saatlerinde 4 futbolcuya özel antrenman yaptırdı. Kaptan Onur, Sosa, Okay ve Esteban, idmanda koşunun ardından bireysel olarak kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Bu oyuncuları yakından izleyen teknik ekibin zaman zaman istatistiki bilgiler tutması gözlerden kaçmadı. Antalya Belek'te Gloria Serenity Otel'de kamp yapan Trabzonspor'da Rıza Çalımbay zaman zaman özel çalışmalar yaptırıyor.
GENETİK BİR DURUM
Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, eksikliklerini gidermek için ekstra çalışmalar yaptığını belirttti. 18 yaşındaki oyuncu, "Fiziki kapasitemin daha iyi olmasını isterdim. Ancak bu genetik" dedi.
JOSEF VE FERNANDAO BİTİREMEDİ
Sabahki antrenmanda adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcu çalışmayı yarıda bıraktı. Neto ile Eljif ise idmana katılmadılar.
MEHMET EKİCİ NİHAYET DÖNÜYOR
Uzun süren adale sakatlığının ardından takımdan ayrı özel program uygulayan Mehmet Ekici, nihayet sahalara dönüyor. Sarı-lacivertli yıldızın tedavi sürecini tamamladığı ve sakatlığını tamamen atlattığı belirtilirken, bugün ya da yarın takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
JANSSEN İLK MAÇA ZOR, DİRAR'LA İSMAİL YETİŞİYOR
Sarı-lacivertli ekipte ayak baş parmağındaki ödem tam olarak geçmeyen Janssen'in bir süre daha takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Hollandalı forvetin ligin ilk maçı olan Göztepe karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor. Özel program uygulayan Dirar ve İsmail Köybaşı'nın ise tedavi süreçlerinin sonuna gelindiği, ligin ilk maçına kadar tamamen hazır hale gelecekleri belirtildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:02
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Dinamo Joao Pereira
Toplam 1
Yorum
TOKATLI son yıllarda trabzonu gelip parasını hak eden nadir topçulardansın
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 3
Yorum
Fatih Paramıza yazıkkk takımdan gönderilmesi gerekenlerin başında geliyor.Aldığı paranın %1 ini bile hak etmiyor.Hiç bir faydasıda olmayacak.
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Herkes bunu merak ediyor: Türk Telekom Stadı'nda ne olacak?
Toplam 13
Yorum
BJKLİ tabi ki tokalaşacaklar.İkisi de gurursuz.İkisi de amaçlarına ulaşarak türk milli takımını mahvettiler...
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