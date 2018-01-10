Bongonda'nın yeni adresi belli oldu
Celta Vigo'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Theo Bongonda'nın yeni adresi İtalya...
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:40
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Para yoksa almayın
Toplam 2
Yorum
keşiş bir gün önce aykut hoca konuştu hiç bir siyasiden bahsettimi bu çok tehlikeli ya ama haklı 6 puan geride bi şey yapmak lazım
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Ünal Aysal'dan Fatih Terim yorumu
Toplam 13
Yorum
göz gs yi satıp giden adam,lobileri sayesinde şimdi kurtarıcı oldu,yazıklar olsun.
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 4
Yorum
adalet Sen kim genç oyuncu kim.Sen önce oyun anlamında kendini yetiştir.
Bongonda'nın yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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