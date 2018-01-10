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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bongonda'nın yeni adresi belli oldu

    Bongonda'nın yeni adresi belli oldu

    'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 'nın yeni adresi ...

    'un sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nın Serie A ekibi Benevento ile anlaştığı ileri sürüldü. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, bordo-mavili takımda kadroda düşünülmeyen Belçikalı oyuncunun transferi kısa süre içinde açıklanacak.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:40
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