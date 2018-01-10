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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ömer de listede

    Ömer de listede

    FC Midtjylland’ta forma giyen Filip Novak listesinin başında ama her ihtimale karşı Teleset Mobilya Akhisarsporlu ’ın da gündeme alındığı dile getiriliyor

    Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferinin ardından transferde önceliği sol beke veren bordo- mavililerde arayışlar sürüyor. Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'ta forma giyen Filip Novak'ın listenin baş sıralarında yer aldığı, şartların uygun duruma gelmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki sol bek, 2017-18 sezonunda Midtjylland formasıyla görev aldığı 20 maçta 3 de gol kaydetti. Ancak Novak olmazsa alternatifler de hazır. Karadeniz ekibinin, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram için temas kurduğu kaydedildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin fiyat araştırması yaptığı öğrenilirken, da 4 büyük takımın birinde oynamak istediğini söyledi.

    BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ
    Hollanda kariyerinin ardından Kayserispor'a transfer olan ve burada 4 sezon oynadıktan sonra TM Akhisarspor forması altında mücadele etmeye başlayan Ömer, "Telefonum sürekli çalıyor ve ben de durumu izah ediyorum. 4 büyük takımdan birine gitmek istiyorum. Olmazsa Avrupa'ya giderim" dedi. Mücadeleci futbolu ile dikkat çeken 26 yaşındaki sol bek daha önce de birçok kez Karadeniz ekibinin gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:33
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