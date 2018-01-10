Ömer de listede
FC Midtjylland’ta forma giyen Filip Novak listesinin başında ama her ihtimale karşı Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram’ın da gündeme alındığı dile getiriliyor
Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferinin ardından transferde önceliği sol beke veren bordo- mavililerde arayışlar sürüyor. Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'ta forma giyen Filip Novak'ın listenin baş sıralarında yer aldığı, şartların uygun duruma gelmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki sol bek, 2017-18 sezonunda Midtjylland formasıyla görev aldığı 20 maçta 3 de gol kaydetti. Ancak Novak olmazsa alternatifler de hazır. Karadeniz ekibinin, Teleset Mobilya Akhisarsporlu Ömer Bayram için temas kurduğu kaydedildi. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetiminin fiyat araştırması yaptığı öğrenilirken, Ömer Bayram da 4 büyük takımın birinde oynamak istediğini söyledi.
BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ
Hollanda kariyerinin ardından Kayserispor'a transfer olan ve burada 4 sezon oynadıktan sonra TM Akhisarspor forması altında mücadele etmeye başlayan Ömer, "Telefonum sürekli çalıyor ve ben de durumu izah ediyorum. 4 büyük takımdan birine gitmek istiyorum. Olmazsa Avrupa'ya giderim" dedi. Mücadeleci futbolu ile dikkat çeken 26 yaşındaki sol bek daha önce de birçok kez Karadeniz ekibinin gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti.
BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDİ
Hollanda kariyerinin ardından Kayserispor'a transfer olan ve burada 4 sezon oynadıktan sonra TM Akhisarspor forması altında mücadele etmeye başlayan Ömer, "Telefonum sürekli çalıyor ve ben de durumu izah ediyorum. 4 büyük takımdan birine gitmek istiyorum. Olmazsa Avrupa'ya giderim" dedi. Mücadeleci futbolu ile dikkat çeken 26 yaşındaki sol bek daha önce de birçok kez Karadeniz ekibinin gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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