Fırtına ter attı
Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Luftetari’yi Yusuf ve Rodallega’nın golleri ile mağlup etti
Defans çok iyiydi (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor, 2-1 kazanmasına rağmen Luftetari karşısında antrenmandaki tempodan uzak bir görüntü ortaya koydu. Özellikle de kanat organizasyonlarının beklenen seviyede olmadığını, orta sahadaki pas alışverişinde sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Ama savunma bloğu, özellikle de Hubocan-Durica ikilisi gerçekten çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Rodallega maçın tamamında golü kokladı, şutlar çekti, pres yaptı, kısacası Burak'ın yokluğunu aratmayacağının sinyallerini verdi. Ancak şu bir gerçek ki, Trabzonspor'un stoperden çok hocanın ısrarla üzerinde durduğu gol atabilecek bir kanat oyuncusu ihtiyacı var.
Feyyaz Uçar da izledi
Bordo-mavili takımın Luftetari ile oynadığı maça taraftarlar ilgi gösterdi. Saha kenarında birçok taraftar takımına destek verirken, maç sonunda da futbolcularla fotoğraf çekildiler. Ayrıca Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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