Fırtına ter attı

Devre arası hazırlıklarını Belek'te sürdüren Trabzonspor , ilk hazırlık maçında Arnavutluk Süper Lig ekibi Luftetari 'yi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Trabzonspor, 40. dakikaya kadar etkili bir pozisyon üretemedi. 44'te ise Bero'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı, ayağının içiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 52'de hızlı gelişen Luftetari atağında Shkurtaj, topu kalecinin uzanamadığı noktadan ağlarla buluşturdu. 62'de savunmadan dönen topu yayın dışında kontrol eden Rodallega, kalecinin üstünden aşırarak muhteşem bir gol attı ve skoru ilan etti: 2-1. Savunma oyuncularının performansı ön plana çıktı.Trabzonspor, 2-1 kazanmasına rağmenkarşısında antrenmandaki tempodan uzak bir görüntü ortaya koydu. Özellikle de kanat organizasyonlarının beklenen seviyede olmadığını, orta sahadaki pas alışverişinde sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Ama savunma bloğu, özellikle deikilisi gerçekten çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Rodallega maçın tamamında golü kokladı, şutlar çekti, pres yaptı, kısacası'ın yokluğunu aratmayacağının sinyallerini verdi. Ancak şu bir gerçek ki,'un stoperden çok hocanın ısrarla üzerinde durduğu gol atabilecek bir kanat oyuncusu ihtiyacı var.



Feyyaz Uçar da izledi

Bordo-mavili takımın Luftetari ile oynadığı maça taraftarlar ilgi gösterdi. Saha kenarında birçok taraftar takımına destek verirken, maç sonunda da futbolcularla fotoğraf çekildiler. Ayrıca Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.