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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fırtına ter attı

    Fırtına ter attı

    , Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi ’yi Yusuf ve Rodallega’nın golleri ile mağlup etti

    Devre arası hazırlıklarını Belek'te sürdüren , ilk hazırlık maçında Arnavutluk Süper Lig ekibi 'yi her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Trabzonspor, 40. dakikaya kadar etkili bir pozisyon üretemedi. 44'te ise Bero'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı, ayağının içiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 52'de hızlı gelişen Luftetari atağında Shkurtaj, topu kalecinin uzanamadığı noktadan ağlarla buluşturdu. 62'de savunmadan dönen topu yayın dışında kontrol eden Rodallega, kalecinin üstünden aşırarak muhteşem bir gol attı ve skoru ilan etti: 2-1. Savunma oyuncularının performansı ön plana çıktı.

    Defans çok iyiydi (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
    Trabzonspor, 2-1 kazanmasına rağmen Luftetari karşısında antrenmandaki tempodan uzak bir görüntü ortaya koydu. Özellikle de kanat organizasyonlarının beklenen seviyede olmadığını, orta sahadaki pas alışverişinde sıkıntılar yaşandığını söyleyebiliriz. Ama savunma bloğu, özellikle de Hubocan-Durica ikilisi gerçekten çok iyi bir görüntü ortaya koydu. Rodallega maçın tamamında golü kokladı, şutlar çekti, pres yaptı, kısacası Burak'ın yokluğunu aratmayacağının sinyallerini verdi. Ancak şu bir gerçek ki, Trabzonspor'un stoperden çok hocanın ısrarla üzerinde durduğu gol atabilecek bir kanat oyuncusu ihtiyacı var.


    Feyyaz Uçar da izledi
    Bordo-mavili takımın Luftetari ile oynadığı maça taraftarlar ilgi gösterdi. Saha kenarında birçok taraftar takımına destek verirken, maç sonunda da futbolcularla fotoğraf çekildiler. Ayrıca Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:47
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