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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Dinamo

    Dinamo Joao Pereira

    İlk yarıda ’un en çok forma giyen futbolcusu olan 33 yaşındaki sağ bek, Antalya’da da en çalışkan isimlerin başında geliyor

    Trabzonspor'un Antalya kampına Joao Pereira damgasını vurmaya başladı. İzinde Portekiz'de çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda da takımın değişmez ismi olacağının sinyalini de verdi. Bordo-kavili takımda ligin ilk yarısında 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başaran tek futbolcu olan Pereira, için teknik direktör "Herkesin örnek alması gereken bir isim" ifadelerini kullandı. Bu arada sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pereira ile kamp dönüşünde masaya oturulacak ve sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. BURADA

    ÇOK MUTLUYUM
    Konu ile ilgili de Pereira, "'u çok seviyorum ve burada devam etmek istiyorum. Bu konuda yönetim ile durum değerlendirmesi yaptık. Her şey yolunda gözüküyor. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum ve zorlu ikinci yarıya da hazırım" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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