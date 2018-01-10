Dinamo Joao Pereira
İlk yarıda Trabzonspor’un en çok forma giyen futbolcusu olan 33 yaşındaki sağ bek, Antalya’da da en çalışkan isimlerin başında geliyor
Trabzonspor'un Antalya kampına Joao Pereira damgasını vurmaya başladı. İzinde Portekiz'de çalışmalarına devam eden 33 yaşındaki sağ bek ikinci yarıda da takımın değişmez ismi olacağının sinyalini de verdi. Bordo-kavili takımda ligin ilk yarısında 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başaran tek futbolcu olan Pereira, için teknik direktör Rıza Çalımbay "Herkesin örnek alması gereken bir isim" ifadelerini kullandı. Bu arada sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Pereira ile kamp dönüşünde masaya oturulacak ve sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. BURADA
ÇOK MUTLUYUM
Konu ile ilgili de Pereira, "Trabzonspor'u çok seviyorum ve burada devam etmek istiyorum. Bu konuda yönetim ile durum değerlendirmesi yaptık. Her şey yolunda gözüküyor. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum ve zorlu ikinci yarıya da hazırım" açıklamasını yaptı.
ÇOK MUTLUYUM
Konu ile ilgili de Pereira, "Trabzonspor'u çok seviyorum ve burada devam etmek istiyorum. Bu konuda yönetim ile durum değerlendirmesi yaptık. Her şey yolunda gözüküyor. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum ve zorlu ikinci yarıya da hazırım" açıklamasını yaptı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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