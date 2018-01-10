;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    4 oyuncuya özel idman

    4 oyuncuya özel idman
    Bordo-mavili takımda teknik direktör , dün sabah saatlerinde 4 futbolcuya özel antrenman yaptırdı. Kaptan Onur, Sosa, Okay ve Esteban, idmanda koşunun ardından bireysel olarak kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Bu oyuncuları yakından izleyen teknik ekibin zaman zaman istatistiki bilgiler tutması gözlerden kaçmadı. Antalya Belek'te Gloria Serenity Otel'de kamp yapan 'da Rıza Çalımbay zaman zaman özel çalışmalar yaptırıyor.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 oyuncuya özel idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN