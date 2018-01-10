4 oyuncuya özel idman
Bordo-mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay, dün sabah saatlerinde 4 futbolcuya özel antrenman yaptırdı. Kaptan Onur, Sosa, Okay ve Esteban, idmanda koşunun ardından bireysel olarak kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Bu oyuncuları yakından izleyen teknik ekibin zaman zaman istatistiki bilgiler tutması gözlerden kaçmadı. Antalya Belek'te Gloria Serenity Otel'de kamp yapan Trabzonspor'da Rıza Çalımbay zaman zaman özel çalışmalar yaptırıyor.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
4 oyuncuya özel idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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