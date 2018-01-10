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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Savaş göze giriyor

    Savaş göze giriyor
    Pilot takım 1461 Trabzon'dan kampına katılan genç oyuncu Savaş Çakır, 'ın gözüne girmeye çalışıyor. Henüz takımla üç antrenmana çıkmasına rağmen oldukça istekli gözüken 20 yaşındaki oyuncu, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor ve isabetli ortalarının yanı sıra, süratiyle de dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında 1461'de 16 maçta forma giyip 6 gol atan Savaş, A takımda kalıcı olmak istiyor
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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