Savaş göze giriyor
Pilot takım 1461 Trabzon'dan Trabzonspor kampına katılan genç oyuncu Savaş Çakır, Rıza Çalımbay'ın gözüne girmeye çalışıyor. Henüz takımla üç antrenmana çıkmasına rağmen oldukça istekli gözüken 20 yaşındaki oyuncu, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor ve isabetli ortalarının yanı sıra, süratiyle de dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında 1461'de 16 maçta forma giyip 6 gol atan Savaş, A takımda kalıcı olmak istiyor
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Savaş göze giriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.