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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Joker Hubocan

    Joker Hubocan

    Mas’ın ayrılmasından sonra Slovak futbolcu sol bekte de oynayabilir

    Teknik direktör , Mas'ın ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer beklemeye başladı. Ancak her ihtimale karşın takım içerisinden de alternatifler çıkartmak isteyen tecrübeli teknik adam, 'tan sonra Slovak stoper Tomas Hubocan'ı da zaman zaman sol bek mevkiinde denemeye başladı. Ersun Yanal döneminde zaman zaman sol bek oynayan, hatta ülkesinin milli takımda da bu mevkide forma giyen Slovak oyuncu, kampın da en istekli isimleri arasında yer alıyor
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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