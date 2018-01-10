Joker Hubocan
Mas’ın ayrılmasından sonra Slovak futbolcu sol bekte de oynayabilir
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mas'ın ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer beklemeye başladı. Ancak her ihtimale karşın takım içerisinden de alternatifler çıkartmak isteyen tecrübeli teknik adam, Mustafa Akbaş'tan sonra Slovak stoper Tomas Hubocan'ı da zaman zaman sol bek mevkiinde denemeye başladı. Ersun Yanal döneminde zaman zaman sol bek oynayan, hatta ülkesinin milli takımda da bu mevkide forma giyen Slovak oyuncu, kampın da en istekli isimleri arasında yer alıyor
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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