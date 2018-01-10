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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Genetik bir durum

    Genetik bir durum
    Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, eksikliklerini gidermek için ekstra çalışmalar yaptığını belirttti. 18 yaşındaki oyuncu, "Fiziki kapasitemin daha iyi olmasını isterdim. Ancak bu genetik" dedi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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