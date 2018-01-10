Genetik bir durum
Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, eksikliklerini gidermek için ekstra çalışmalar yaptığını belirttti. 18 yaşındaki oyuncu, "Fiziki kapasitemin daha iyi olmasını isterdim. Ancak bu genetik" dedi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Genetik bir durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.