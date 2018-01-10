Güvenimiz tam
Başkan Usta, Castillo ile ikinci kez özel görüştü, destek mesajı verdi
BAŞKAN Muharrem Usta, Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun performansının daha da artması için yoğun çaba harcıyor. Antalya kampında bulunduğu üç gün içerisinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile sürekli görüşen Başkan Usta, Fabian Castillo ile de ikinci kez bir araya geldi. Kamp yapılan otelde Castillo ile özel bir görüşme yapan Usta, oyuncuya moral vererek, "Sana çok inanıyoruz. Çok yetenekli bir futbolcusun ve o yeteneklerini göstermekten sakın çekinme" diye konuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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