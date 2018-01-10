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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Güvenimiz tam

    Güvenimiz tam

    Başkan Usta, Castillo ile ikinci kez özel görüştü, destek mesajı verdi

    BAŞKAN Muharrem Usta, Kolombiyalı oyuncu 'nun performansının daha da artması için yoğun çaba harcıyor. Antalya kampında bulunduğu üç gün içerisinde teknik direktör ile sürekli görüşen Başkan Usta, Fabian Castillo ile de ikinci kez bir araya geldi. Kamp yapılan otelde Castillo ile özel bir görüşme yapan Usta, oyuncuya moral vererek, "Sana çok inanıyoruz. Çok yetenekli bir futbolcusun ve o yeteneklerini göstermekten sakın çekinme" diye konuştu.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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