Hedef daha iyisi

2016'da toplam 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören Trabzonspor, 2017'de ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, 70 gol atıp 44 yedi. Bordo-mavili takım 2018'de ise çok daha iyisini yapmak istiyor.