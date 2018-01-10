Hedef daha iyisi
2016'da toplam 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören Trabzonspor, 2017'de ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, 70 gol atıp 44 yedi. Bordo-mavili takım 2018'de ise çok daha iyisini yapmak istiyor.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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