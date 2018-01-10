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HEPSİ
    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hedef daha iyisi

    Hedef daha iyisi
    2016'da toplam 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören Trabzonspor, 2017'de ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, 70 gol atıp 44 yedi. Bordo-mavili takım 2018'de ise çok daha iyisini yapmak istiyor.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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