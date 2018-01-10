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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Asla pes etmiyor

    Asla pes etmiyor
    İlk devrede geriye düştüğü maçlarda 11 puan toplayan Fırtına, mağlup duruma düştüğü müsabakalardan en fazla puan çıkaran takım oldu. Trabzonspor, 9 maçın 3'ünü aldı, 2'sini berabere bitirdi, 4'ünü yitirdi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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