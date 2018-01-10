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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Altı kez kazandı

    Altı kez kazandı
    Fırtına döneminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 20 puan topladı. Fırtına 7. sırada yer alıyor
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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