Altı kez kazandı
Fırtına Rıza Çalımbay döneminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 20 puan topladı. Fırtına 7. sırada yer alıyor
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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