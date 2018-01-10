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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Gökdeniz: gönlümde

    Gökdeniz: Trabzonspor gönlümde
    Son günlerde sosyal medyada birçok fotoğrafı paylaşan 'in ismi bordo-mavili kulüple anılmaya başlamıştı. Tecrübeli oyuncu, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için, "Bir gün Trabzon'da olmayı çok isterim. Ancak şu an öyle bir durum yok. Trabzonspor hep gönlümde" diye yazdı.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:50
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