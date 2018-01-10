Gökdeniz: Trabzonspor gönlümde
Son günlerde sosyal medyada birçok Trabzonspor fotoğrafı paylaşan Gökdeniz Karadeniz'in ismi bordo-mavili kulüple anılmaya başlamıştı. Tecrübeli oyuncu, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için, "Bir gün Trabzon'da olmayı çok isterim. Ancak şu an öyle bir durum yok. Trabzonspor hep gönlümde" diye yazdı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Gökdeniz: Trabzonspor gönlümde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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