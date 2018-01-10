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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ozan’a kiralık formülü

    Ozan’a kiralık formülü
    Sarı-lacivertlilerde 'ın geleceği de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadro dışı bırakılan milli futbolcuya şimdiye kadar satın almalı hiçbir teklif gelmediği öğrenildi. 'nin, Avrupa'da bazı takımlarla görüşen Ozan için 7 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği, bu fiyata alıcısı çıkmazsa kiralık gönderilmesinin ağır bastığı belirtildi. Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdüren Ozan, "Avrupa'da takım bulamazsam daha çok çalışıp takıma geri döneceğim" açıklaması yapmıştı
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:31
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