Ozan’a kiralık formülü
Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın geleceği de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadro dışı bırakılan milli futbolcuya şimdiye kadar satın almalı hiçbir teklif gelmediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, Avrupa'da bazı takımlarla görüşen Ozan için 7 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği, bu fiyata alıcısı çıkmazsa kiralık gönderilmesinin ağır bastığı belirtildi. Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdüren Ozan, "Avrupa'da takım bulamazsam daha çok çalışıp takıma geri döneceğim" açıklaması yapmıştı
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Ozan’a kiralık formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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