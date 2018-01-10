Tüm kabahat bizde

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Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Roberto Soldado, kampta gazetecilere samimi açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında forvetlerin fazla gol atamamasıyla ilgili kendisi ve mevkidaşları adına öz eleştiride bulundu.
HEDEF İKİ ŞAMPİYONLUK
"Bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsak bunu bizim arkamızda oynayan oyuncuların eksikleri olarak değerlendirmemek lazım. Bu forvet oyuncularının da eksikliğidir. Belki biz orada doğru hamleleri yapamıyoruzdur. Umarım takım halinde daha iyi bir noktaya taşırız bu anlamda" diyen Soldado, sezon sonu hedeflerini hem lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak açıkladı.
ÖNEMLİ OLAN TAKIM
Sezonun 2. yarısında daha fazla forma giymek için sıkı çalıştığını kaydeden golcü, "Herkes sahada takımı için önemli olmak ister. Ancak hocamızın değişiklik kararlarına saygı duymak zorundayız. Her şeyden önemli olanın takım olduğunu unutmamalıyız. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne koymamalıyız" diye konuştu.
PERFORMANSIM KÖTÜ
Bir öz eleştiri daha yapan Soldado, "Kişisel performansımdan kesinlikle memnun değilim. Buraya oynamaya, takım için önemli olmaya geldim. Şu ana kadar bunu başaramadım. Ligin ikinci yarısında hedefim takım için daha faydalı olmak" ifadesini kullandı.
40 PUAN ALMALIYIZ
Takım olarak sezon başında uyum süreci yaşadıklarını ancak son 1.5 ayda takım oyunu oynamaya başladıklarını vurgulayan İspanyol yıldız, ikinci yarıda şampiyonluk için 40 puan toplamak gerektiğini dile getirdi. Soldado kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini de sözlerine ekledi.
DAHA FAZLA GOL ATARIM SANMIŞTIM
Usta golcü bir de itirafta bulundu ve şöyle dedi: "Buraya gelmeden önce çok daha fazla gol atacağımı,, daha fazla süre alacağımı düşünüyordum. Ama bunların gerçekleşmesi için doğru formda değildim. Sahada olmayı benden daha çok hak eden arkadaşlarımız vardı ve onlar oynadı."
GOLÜ DAHA ÇOK SEVERİM
Soldado oyun stili ile ilgili de şunları söyledi: "Gol atmayı asist yapmaktan daha çok seviyorum. Villarreal'de oynarken yanımda Bakambu ile birlikte oynuyorduk. Savunma arkası koşular yapan dikine giden bir oyuncuydu. Ben onun yanında daha çok 9.5-10 pozisyonunda oynuyordum."
İYİ ŞANSLAR CENK TOSUN
Soldado, eski takımı Villarreal'de oynayan Enes Ünal ve Everton'a giden Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini paylaştı. Enes'in gelecekte Villarreal için çok önemli bir futbolcu olacağını kaydeden Soldado, Cenk için de şöyle dedi: "Oraya uyum sağlamak kolay değil. İngiltere'de oynadığımda ben de bu sorunu yaşadım. Kendisine bol şans diliyorum. Umarım onun için her şey iyi olur."
HEDEF İKİ ŞAMPİYONLUK
"Bu konuda bir sıkıntı yaşıyorsak bunu bizim arkamızda oynayan oyuncuların eksikleri olarak değerlendirmemek lazım. Bu forvet oyuncularının da eksikliğidir. Belki biz orada doğru hamleleri yapamıyoruzdur. Umarım takım halinde daha iyi bir noktaya taşırız bu anlamda" diyen Soldado, sezon sonu hedeflerini hem lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak açıkladı.
ÖNEMLİ OLAN TAKIM
Sezonun 2. yarısında daha fazla forma giymek için sıkı çalıştığını kaydeden golcü, "Herkes sahada takımı için önemli olmak ister. Ancak hocamızın değişiklik kararlarına saygı duymak zorundayız. Her şeyden önemli olanın takım olduğunu unutmamalıyız. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne koymamalıyız" diye konuştu.
PERFORMANSIM KÖTÜ
Bir öz eleştiri daha yapan Soldado, "Kişisel performansımdan kesinlikle memnun değilim. Buraya oynamaya, takım için önemli olmaya geldim. Şu ana kadar bunu başaramadım. Ligin ikinci yarısında hedefim takım için daha faydalı olmak" ifadesini kullandı.
40 PUAN ALMALIYIZ
Takım olarak sezon başında uyum süreci yaşadıklarını ancak son 1.5 ayda takım oyunu oynamaya başladıklarını vurgulayan İspanyol yıldız, ikinci yarıda şampiyonluk için 40 puan toplamak gerektiğini dile getirdi. Soldado kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini de sözlerine ekledi.
DAHA FAZLA GOL ATARIM SANMIŞTIM
Usta golcü bir de itirafta bulundu ve şöyle dedi: "Buraya gelmeden önce çok daha fazla gol atacağımı,, daha fazla süre alacağımı düşünüyordum. Ama bunların gerçekleşmesi için doğru formda değildim. Sahada olmayı benden daha çok hak eden arkadaşlarımız vardı ve onlar oynadı."
GOLÜ DAHA ÇOK SEVERİM
Soldado oyun stili ile ilgili de şunları söyledi: "Gol atmayı asist yapmaktan daha çok seviyorum. Villarreal'de oynarken yanımda Bakambu ile birlikte oynuyorduk. Savunma arkası koşular yapan dikine giden bir oyuncuydu. Ben onun yanında daha çok 9.5-10 pozisyonunda oynuyordum."
İYİ ŞANSLAR CENK TOSUN
Soldado, eski takımı Villarreal'de oynayan Enes Ünal ve Everton'a giden Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini paylaştı. Enes'in gelecekte Villarreal için çok önemli bir futbolcu olacağını kaydeden Soldado, Cenk için de şöyle dedi: "Oraya uyum sağlamak kolay değil. İngiltere'de oynadığımda ben de bu sorunu yaşadım. Kendisine bol şans diliyorum. Umarım onun için her şey iyi olur."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:31
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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