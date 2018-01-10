Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya'daki UEFA Pro Lisans Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Oyuncu üretmeden teknik direktör üretemeyiz. En az 30-35 oyuncuyu Avrupa'ya göndermemiz gerekiyor. Çok geç kaldık" dedi. Kocaman şöyle devam etti: "Bilmeyi, öğrenmeyi rakamlarla pekiştirmenin zararı olmaz. Rakamlar bir yandan da karmaşa yaratıyor. Antrenörlerden bir anda takımları değiştirmesini ve sihirbazlık yapmasını bekliyorlar. Benim canımı sıkan bir nokta ise bazı meslektaşlarımızın çalışmadığı dönemde yorumculuk koltuğunda bizi rahatça eleştirmesi."
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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