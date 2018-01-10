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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor

    Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
    Fenerbahçe Teknik Direktörü , Antalya'daki UEFA Pro Lisans Semineri'nde açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Oyuncu üretmeden teknik direktör üretemeyiz. En az 30-35 oyuncuyu Avrupa'ya göndermemiz gerekiyor. Çok geç kaldık" dedi. Kocaman şöyle devam etti: "Bilmeyi, öğrenmeyi rakamlarla pekiştirmenin zararı olmaz. Rakamlar bir yandan da karmaşa yaratıyor. Antrenörlerden bir anda takımları değiştirmesini ve sihirbazlık yapmasını bekliyorlar. Benim canımı sıkan bir nokta ise bazı meslektaşlarımızın çalışmadığı dönemde yorumculuk koltuğunda bizi rahatça eleştirmesi."
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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